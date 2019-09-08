Динамо – Кристалл – 6:0 – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо уничтожило Кристалл в товарищеском матче. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Товарищеский матч

Динамо – Кристалл – 6:0

Голы: Гармаш, 8, 65, Де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

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Динамо сразу взялось демонстрировать свой статус в матче с менее именитым соперником. Уже к перерыву киевляне были впереди благодаря голам Гармаша и Де Пены.

Во втором тайме избиение Кристалла продолжилось. Гармаш и Де Пена оформили дубль, а Соль и Сидорчук довели счет до неприличного – 6:0.

Уже 15 сентября Динамо встретится с Десной в рамках 7-го тура чемпионата Украины.

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