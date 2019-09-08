Динамо – Кристал – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо знищило Кристал у товариському матчі. Вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Товариський матч

Динамо – Кристал – 6:0

Голи: Гармаш, 8, 65, Де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

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Динамо одразу взялось демонструвати свій статус у матчі з менш іменитим суперником. Вже до перерви кияни були попереду завдяки голам Гармаша та Де Пени.

В другому таймі побиття Кристала продовжилось. Гармаш та Де Пена оформили дубль, а Соль та Сидорчук довели рахунок до непристойного – 6:0.

Вже 15 вересня Динамо зустрінеться з Десною в рамках 7-го туру чемпіонату України.

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