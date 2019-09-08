toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Кристал – 6:0 – відео голів та огляд матчу

21:38 327 Читать на русском
Динамо – Кристал – 6:0 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Кристал – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Динамо

Київське Динамо знищило Кристал у товариському матчі. Вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Товариський матч

Динамо – Кристал – 6:0

Голи: Гармаш, 8, 65, Де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Конфлікт гравців Динамо і Михайличенка після двох поспіль невдач – стали відомі нові подробиці

Динамо одразу взялось демонструвати свій статус у матчі з менш іменитим суперником. Вже до перерви кияни були попереду завдяки голам Гармаша та Де Пени.

В другому таймі побиття Кристала продовжилось. Гармаш та Де Пена оформили дубль, а Соль та Сидорчук довели рахунок до непристойного – 6:0.

Вже 15 вересня Динамо зустрінеться з Десною в рамках 7-го туру чемпіонату України.

Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеків

blog_ava
Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси
01:45
20214
Теги
Кристал Кристал Товариські матчі Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Відеоновини Фран Соль Фран Соль Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Карлос Де Пена Карлос Де Пена Денис Гармаш Денис Гармаш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
3
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук