"Такой футбол хочется смотреть: адреналин, напряжение, хорошая игра соперника. Конечно, нужно забивать. Главное, что в итоге дожали. Понимаю, что пенальти – это лотерея, главное, что мы в ней победили, с этим ребят и поздравил в раздевалке. Идем в Кубке дальше.

"Выиграла лучшая команда": Луческу – о кубковой победе над Колосом

У меня в телефоне огромное количество сообщений – все поздравляют. У Колоса Кубок Украины был единственным путем попасть в зону еврокубков, для нас же это престиж. Получилась хорошая, интересная, боевая игра, и мы могли забить, и они – в первом тайме. Считаю, мы заслужили эту победу, команда хорошо готова физически, что и доказала за 120 минут игры. Также хорошее и психологическое состояние, если выиграли по пенальти. У нас все основные баталии еще впереди.

В раздевалке особой радости не было, мы всего лишь прошли один из этапов – попали в полуфинал. Конечно, все довольны, что не зря проделали такую ​​огромную работу, я поздравил ребят. Игра была достойной четвертьфинала Кубка Украины. Считаю, сегодня был интересный, содержательный футбол", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо удалось переиграть Колос лишь в послематчевой серии пенальти. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта.

Динамо – Колос: Бойко тянет в полуфинал Кубка – равные соперники, ошибка Луческу, битва с прошлым, крошечный позитив