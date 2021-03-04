"Такий футбол хочеться дивитися: адреналін, напруга, хороша гра суперника. Звичайно, потрібно забивати. Головне, що у підсумку дотиснули. Розумію, що пенальті – це лотерея, головне, що ми в ній перемогли, з цим хлопців і привітав у роздягальні. Йдемо в Кубку далі.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу

У мене в телефоні величезна кількість повідомлень – усі вітають. У Колоса Кубок України був єдиним шляхом потрапити в зону єврокубків, для нас же це престиж. Вийшла гарна, цікава, бойова гра, і ми могли забити, і вони – в першому таймі. Вважаю, ми заслужили цю перемогу, команда добре готова фізично, що і довела за 120 хвилин гри. Також хороший і психологічний стан, якщо виграли по пенальті. У нас всі основні баталії ще попереду.

У роздягальні особливої ​​радості не було, ми всього лише пройшли один з етапів – потрапили до півфіналу. Звісно, всі задоволені, що не дарма проробили таку величезну роботу, я привітав хлопців. Гра була гідною чвертьфіналу Кубка України. Вважаю, сьогодні був цікавий, змістовний футбол", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо вдалось переграти Колос лише у післяматчевій серії пенальті. Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 4 березня.

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