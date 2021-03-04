Наставник "бело-синих" стал участником нетипичного эпизода в поединке 1/4 финала Кубка Украины против Колоса с Коваливки.

Мирча Луческу во время игры с Колосом / ФК Динамо Киев

Перед началом экстра-тайма в матче Динамо – Колос Мирча Луческу давал последние установки своим подопечным. В процессе речи наставник киевлян заметил, что его снимают на камеру, поэтому тут же прекратил говорить и попросил оператора уйти подальше от тренерской скамейки НСК Олимпийский.

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"Эй! Уходи!" – реакция Луческу на действия телевизионщика была красноречивой.

Напомним, Динамо одолело Колос лишь в серии послематчевых пенальти, а Денис Бойко стал героем вечера, отразив два 11-метровых. В полуфинале Кубка Украины "бело-синие" встретятся с Агробизнесом, который сенсационно выбил Шахтер, обыграв команду Луиша Каштру со счетом 1:0.

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