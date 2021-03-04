Динамо выгрызло путевку в 1/2 финала Кубка Украины, одолев Колос в серии послематчевых пенальти. Киевляне были в шаге от вылета после неудачных попыток Богдана Леднева и Александра Караваева, но Денис Бойко отбил два удара футболистов Колоса. В конце концов, роковым стал неточный выстрел Олега Ильина, который подарил команде Луческу выход в полуфинал.

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Пресс-служба Динамо подготовила видеоролик с эмоциями футболистов во время серии 11-метровых и после матча. Мирча Луческу был практически невозмутимым – даже неудачный удар Леднева не изменил выражения его лица. А вот после победы в серии пенальти тренер наконец-то улыбнулся, тепло пообщавшись с героем вечера – Денисом Бойко.

Среди футболистов, находившихся на поле, больше всех волновался Жерсон Родригес. А вот Томаш Кендзера, который находился на скамейке запасных, поразил абсолютным спокойствием. Польский защитник улыбался, как будто постоянно был уверен в итоговой победе Динамо. Правда, промах Леднева заставил поволноваться и его.

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