Наставник "біло-синіх" став учасником нетипового епізоду в поєдинку 1/4 фіналу Кубка України проти Колоса з Ковалівки.

Мірча Луческу під час гри з Колосом / ФК Динамо Київ

Перед початком екстра-тайму в матчі Динамо – Колос Мірча Луческу давав останні настанови своїм підопічним. У процесі промови наставник киян помітив, що його знімають на камеру, тому тут же припинив говорити і попросив оператора піти подалі від тренерської лави НСК Олімпійський.

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"Гей! Іди!" – реакція Луческу на дії телевізійника була красномовною.

Нагадаємо, Динамо здолало Колос лише в серії післяматчевих пенальті, а Денис Бойко став героєм вечора, відбивши два 11-метрові. У півфіналі Кубка України "біло-сині" зустрінуться з Агробізнесом, який сенсаційно вибив Шахтар, обігравши команду Луїша Каштру з рахунком 1:0.

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