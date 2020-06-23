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Динамо – Колос: Бойко допустил две ошибки, ситуацию спас VAR

20:43 - Читати українською
Динамо – Колос: Бойко допустил две ошибки, ситуацию спас VAR
Динамо – Колос / Сайт киевлян

Комитет арбитров УАФ оценил работу Сергея Бойко в матче 27 тура УПЛ Динамо – Колос (2:1).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

Главный рефери встречи допустил две ошибки, но VAR их исправил, говорится в отчете на официальном сайте комитета арбитров УАФ.

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Первый момент – пенальти за столкновение Гавриша и Вербича. Причиной ошибочного решения Бойко была неправильно выбрана позиция, но повтор помог арбитру разобраться, отменить наказание и расценить борьбу как обоюдную.

Второй момент – Ефремов против Де Пены. Защитник Колоса намеренно потянул соперника за футболку, поэтому здесь нужно было назначать пенальти. Бойко сначала не обратил внимания на эпизод, однако помогло очередное вмешательство арбитра VAR Арановського – киевляне все же получили право на "точку".

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Сергей Сергей Бойко Арбитры Динамо Киев - Колос Комитет арбитров УАФ
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