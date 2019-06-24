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"Динамо – это мое сердце", – Булеца о продлении контракта с "бело-синими"

19:20 14 Читати українською
"Динамо – это мое сердце", – Булеца о продлении контракта с "бело-синими"
Сергей Булеца / ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Сергей Булеца, который начнет следующий сезон в СК Днепр-1, прокомментировал подписание нового контракта с "бело-синими".

"Продление контракта на 5 лет свидетельствует о том, что Динамо меня рассчитывает? Думаю, да. Спасибо тренерскому штабу и руководству киевлян за то, что дали мне возможность показывать себя, радовать наших болельщиков.

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Что для меня значит Динамо? Динамо – это мое сердце. Хочу радовать болельщиков своей игрой и демонстрировать хорошую игру. Изменился ли мой статус после победы на молодежном чемпионате мира? Думаю, нет, все осталось на своих местах.

Спасибо тренерскому штабу за доверие. Очень рад, что Александр Хацкевич доверяет молодым ребятам, в том числе и мне. Думаю, это новая ступень для меня как футболиста. Готов показывать свой уровень", – поделился Булеца в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Булеца в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира-2019. Динамовец получил "Серебряный мяч" турнира – в его активе 3 гола и 3 ассиста, что в сумме является лучшим показателем среди всех игроков "сине-желтых".

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