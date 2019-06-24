"Динамо – це моє серце", – Булеца про продовження контракту з "біло-синіми"

Півзахисник київського Динамо Сергій Булеца, який розпочне наступний сезон у СК Дніпро-1, прокоментував підписання нового контракту з "біло-синіми".

"Продовження контракту на 5 років свідчить про те, що Динамо на мене розраховує? Думаю, так. Дякую тренерському штабу і керівництву киян за те, що дали мені можливість показувати себе, радувати наших уболівальників.

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Що для мене означає Динамо? Динамо – це моє серце. Хочу радувати вболівальників своєю грою і демонструвати хорошу гру. Чи змінився мій статус після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу? Думаю, ні, все лишилось на своїх місцях.

Дякую тренерському штабу за довіру. Дуже радий, що Олександр Хацкевич довіряє молодим хлопцям, в тому числі і мені. Думаю, це нова сходинка для мене як футболіста. Готовий показувати свій рівень", – поділився Булеца в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Булеца у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу-2019. Динамівець отримав "Срібний м'яч" турніру – в його активі 3 голи та 3 асисти, що в сумі є найкращим показником серед усіх гравців "синьо-жовтих".

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