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Булеца продлил контракт с Динамо и отправился в аренду в СК Днепр-1

14:28 91 Читати українською
Булеца продлил контракт с Динамо и отправился в аренду в СК Днепр-1
Сергей Булеца / FIFA

Динамо подписало новое соглашение с Сергеем Булецой – чемпионом мира-2019 в составе сборной Украины U-20. Впрочем, следующий сезон хавбек проведет в другом клубе.

Атакующий полузащитник Динамо Сергей Булеца подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение вингера рассчитано на 5 лет, информирует официальный сайт "бело-синих".

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20-летний Булеца является воспитанником Динамо, однако не провел за первую команду еще ни одного матча. Следующий сезон атакующий хавбек проведет в составе СК Днепр-1 на правах аренды.

Напомним, Булеца в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира-2019. Динамовец получил "Серебряный мяч" турнира – в его активе 3 гола и 3 ассиста, что в сумме является лучшим показателем среди всех игроков "сине-желтых".

Отметим, что трансферная стоимость Булецы по данным Transfermarkt – 600 тысяч евро. Ранее хавбеком интересовался итальянский Лечче.

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