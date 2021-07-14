Подопечные Мирчи Луческу проведут встречу с соперником топ-уровня в разгар чемпионата Украины.

Как известно, Динамо планирует проведение товарищеского матча с действующим чемпионом Серии А – миланским Интером.

Динамо начнет сезон УПЛ в августе – источник назвал дату проведения перенесенного матча 1-го тура

По информации Inter-News.it со ссылкой на Corriere dello Sport, контрольная встреча пройдет в окрестностях Милана и за закрытыми дверями.

Как сообщалось ранее, спарринг состоится 14 августа. Интересно, что 14 августа – базовый день 4-го тура УПЛ, на который у киевлян запланирован выездной матч против Ингульца.

К слову, поединок против Динамо станет последним спаррингом Интера перед стартом в Серии А.

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