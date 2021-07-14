Як відомо, Динамо планує проведення товариського матчу з чинним чемпіоном Серії А – міланським Інтером.

Динамо розпочне сезон УПЛ у серпні – джерело назвало дату проведення перенесеного матчу 1-го туру

За інформацією Inter-News.it з посиланням на Corriere dello Sport, контрольна зустріч пройде в околицях Мілана і за закритими дверима.

Як повідомлялось раніше, спаринг відбудеться 14 серпня. Цікаво, що 14 серпня – базовий день 4-го туру УПЛ, на який у киян запланований виїзний матч проти Інгульця.

До слова, поєдинок проти Динамо стане останнім спарингом Інтера перед стартом у Серії А.

"Тату, там заруба в Дагестані буде!": цікавив Динамо, дебютував за Україну і загинув – трагедія Сергія Перхуна