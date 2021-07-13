Старт сезона в чемпионате Украины для Динамо будет отличаться от календаря других команд.

Динамо должно было начать сезон поединком против Олимпика, однако донецкий клуб заявил о снятии с первенства.

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Таким образом, "бело-синие" начнут новый сезон поединком против Вереса, который состоится 1 августа, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside. А перенесенный матч 1-го тура будет проведен 11 августа, но вместо Олимпика соперником киевлян должен стать Минай.

К слову, чемпионат Украины начнется 23 июля поединку между Львовом и Мариуполем. Матч за Суперкубок Украины, который должен быть сыгран перед началом первенства, перенесен на 22 сентября.

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