"В этой очень сложной группе мы понимали, что сегодня будет самый важный матч. Тяжелая игра, низкая температура, сложное поле, на котором не сыграешь в быстрый футбол. Результат для меня был главным, все остальное отошло на второй план.

Динамо – Ференцварош: послематчевая пресс-конференция Сергея Реброва

В первом тайме хорошо оборонялись, не позволяли ничего создавать сопернику, но сами сразу теряли мяч. Во втором – я попросил футболистов лучше распоряжаться мячом. Мы заставили соперника ошибаться, забили победный гол и добыли положительный результат. Я очень счастлив, что мы вышли в евровесну.

У нас молодая команда, в обороне юные ребята. Давление сказывалось, очень важным был первый гол. Ференцварош – хорошая команда с опытными игроками и прекрасным тренером. Мы понимали, что в очных противостояниях должны решить судьбу третьего места, потому что Ювентус и Барселона – команды другого уровня.

Поздравляю игроков с выходом в Лигу Европы. Нужно учитывать, что эти футболисты выросли с командой, которую я тренирую с самого начала. Мы играли с 9 украинцами и двумя легионерами, а у Ференцвароша все наоборот. Это трудно. Но с этими ребятами мы выиграли Суперкубок, вышли в Лигу Европы и идем на первом месте в чемпионате. Спасибо им за такие результаты. Усиление Динамо не от меня зависит. Я тренирую игроков, которые у меня есть", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Динамо в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов минимально обыграло Ференцварош и пробилось в Лигу Европы.

Динамо переиграло Ференцварош в матче ЛЧ и пробилось в Лигу Европы – ключевыми стали дуэли игроков сборной Украины