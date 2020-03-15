Динамо – Десна: Михайличенко объяснил, почему Дуэлунд отсутствовал в заявке на поединок

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал о кадровых проблемах киевлян перед поединком 23-го тура против Десны (1:1).

"Перед матчем с черниговским клубом у нас были небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич и де Пена. Сидорчук пропускал матч из-за травмы.

Динамо – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Почему не сделал замены в конце матча? В этой игре было очень трудно войти. И для Цитаишвили не было бы пространства, а он это любит и умеет. Не скажу, что сегодня создали достаточно моментов. Игра должна была быть выигранной", – поделился Михайличенко в комментарии YouTube-канала Динамо.

Напомним, Динамо и Десна не смогли выявить сильнейшего (1:1) в поединке 23-го тура УПЛ. Эта ничья помешала киевлянам удержать вторую позицию – Заря обогнала "бело-синих" по дополнительным показателям.

Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуться в зону Лиги чемпионов