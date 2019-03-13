Динамо – Челси: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Хацкевича

Наставник Динамо Александр Хацкевич проведет пресс-конференцию перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Европы 2018/19 против Челси. Прямая трансляция доступна на сайте "Футбол 24".

Сегодня главный тренер Динамо Александр Хацкевич даст предматчевую пресс-конференцию накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси. Клубный канал Динамо в Youtube проведет прямую трансляцию пресс-конференции, которая начнется в 16:30 на клубной базе в Конча-Заспе.

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Компанию наставнику "бело-синих" составит один из игроков команды.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Челси пройдет завтра, 14 марта. Начало в 19:55. Первый поединок в Лондоне завершился поражением Динамо со счетом 0:3.

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