Динамо – Челсі: пряма трансляція передматчевої прес-конференції Олександра Хацкевича

Наставник Динамо Олександр Хацкевич проведе прес-конференцію перед поєдинком 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19 проти Челсі. Пряма трансляція доступна на сайті "Футбол 24".

Сьогодні головний тренер Динамо Олександр Хацкевич дасть передматчеву прес-конференцію напередодні поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі. Клубний канал Динамо Youtube проведе пряму трансляцію прес-конференції, яка розпочнеться о 16:30 на клубній базі у Кончі-Заспі.

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Компанію наставнику "біло-синіх" складе один із гравців команди.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі пройде завтра, 14 березня. Початок о 19:55. Перший поєдинок у Лондоні завершився поразкою Динамо з рахунком 0:3.

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