Динамо – Челси: лучшим игроком матча в составе киевлян стал Смирный, который сыграл 13 минут

Авторитетный портал WhoScored оценил футболистов Динамо и Челси.

Лучшим игроком в составе киевлян стал хавбек Евгений Смирный, игру которого оценили в 6,4 балла. Худшим в составе Динамо стал Тамаш Кадар (5,2). Форвард Челси Оливье Жиру, который оформил хет-трик, получил максимальную оценку (10) и стал лучшим игроком в составе обеих команд.

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Общекомандная оценка Динамо – 5,81, Челси – 7, 65.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0.

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