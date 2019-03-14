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Динамо – Челсі: найкращим гравцем матчу у складі киян став Смирний, який зіграв 13 хвилин

14 березня 23:23 665 Читать на русском
Динамо – Челсі: найкращим гравцем матчу у складі киян став Смирний, який зіграв 13 хвилин
Євгеній Смирний / ФК Динамо

Авторитетний портал WhoScored оцінив футболістів Динамо та Челсі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Найкращим гравцем у складі киян став хавбек Євген Смирний, гру якого оцінили у 6,4 бали. Найгіршим у складі Динамо став Тамаш Кадар (5,2). Форвард Челсі Олів'є Жиру, який оформив хет-трик, отримав максимальну оцінку (10) та став найкращим гравцем у складі обох команд.

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Загальнокомандна оцінка Динамо – 5, 81, Челсі – 7, 65.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

Динамо – Челсі – відео голів

Теги
Ліга Європи Динамо - Челсі Динамо Динамо Євгеній Смирний Євгеній Смирний
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