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Динамо – Челси: Хацкевич отказался обсуждать вопрос отставки

14 марта 22:34 295 Читати українською
Динамо – Челси: Хацкевич отказался обсуждать вопрос отставки
Александр Хацкевич / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич отказался комментировать свое будущее в киевском клубе.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Чувствую ли я силы дальше работать с командой и не подавать в отставку? Здесь я не буду обсуждать этот вопрос", – сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции после разгромного поражения от Челси (0:5).

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Напомним, "бело-синие" уступили Челси с общим счетом 0:8 по сумме двух матчей и вылетели из плей-офф Лиги Европы.

Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева

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Лига Европы Динамо Киев - Челси Динамо Киев Динамо Киев Челси Челси Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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