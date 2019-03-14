Динамо – Челси: Хацкевич отказался обсуждать вопрос отставки

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич отказался комментировать свое будущее в киевском клубе.

"Чувствую ли я силы дальше работать с командой и не подавать в отставку? Здесь я не буду обсуждать этот вопрос", – сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции после разгромного поражения от Челси (0:5).

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Напомним, "бело-синие" уступили Челси с общим счетом 0:8 по сумме двух матчей и вылетели из плей-офф Лиги Европы.

Челси разбомбил Динамо и прошел в четвертьфинал Лиги Европы – самое крупное домашнее поражение в истории Киева