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Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

21:33 10373 Читати українською
Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча
Динамо – Челси – видео голов и обзор матча 14 марта 2019

Динамо разгромно проиграло Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Челси.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Челси на "Футбол 24", стартовал в 19:55. В первой игре киевляне потерпели разгромное поражение 0:3, поэтому вынуждены были забивать минимум трижды и не пропускать ни одного, чтобы пройти хотя бы в овертайм. По сути, команда Хацкевича должна была сотворить чудо, ведь лондонцы никогда в своей еврокубковой истории не вылетали после домашней победы 3:0.

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Уже на 5-й минуте Оливье Жиру открыл счет, замкнув скидку после розыгрыша углового. На 33-й минуте тот же Жиру после классной передачи Маркоса Алонсо оформил дубль.

В компенсированное арбитром к первому тайму время Челси забил в третий раз и снова сделал это очень легко. Отличился Маркос Алонсо.

Динамо – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо – Челси: видеообзор первого тайма:

Во втором тайме избиение продолжилось. На 59-й минуте Жиру после навеса Виллиана со штрафного пробил Бойко и оформил хет-трик. А на 78-й минуте Хадсон-Одой забил 5-й гол в ворота Дениса Бойко и поставил точку в матче.

Динамо – Челси: видеообзор второго тайма:

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