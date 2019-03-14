Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Динамо разгромно проиграло Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5). Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Челси.

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Челси на "Футбол 24", стартовал в 19:55. В первой игре киевляне потерпели разгромное поражение 0:3, поэтому вынуждены были забивать минимум трижды и не пропускать ни одного, чтобы пройти хотя бы в овертайм. По сути, команда Хацкевича должна была сотворить чудо, ведь лондонцы никогда в своей еврокубковой истории не вылетали после домашней победы 3:0.

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Уже на 5-й минуте Оливье Жиру открыл счет, замкнув скидку после розыгрыша углового. На 33-й минуте тот же Жиру после классной передачи Маркоса Алонсо оформил дубль.

В компенсированное арбитром к первому тайму время Челси забил в третий раз и снова сделал это очень легко. Отличился Маркос Алонсо.

Динамо – Челси: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо – Челси: видеообзор первого тайма: