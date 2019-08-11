Динамо – Брюгге: УЕФА назвал арбитров на ответный матч Лиги чемпионов

Динамо узнало имя рефери, который будет обслуживать один из важнейших матчей сезона.

Главным судьей повторного противостояния между Динамо и Брююге станет Иван Бебек, информирует официальный сайт УЕФА.

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Ассистентами 42-летнего хорвата станут его соотечественники – Горан Патаки и Боян Зебеница, резервным арбитром будет работать Марио Зебец. В прошлом сезоне Бебек обслуживал гостевой матч Динамо против Астаны на групповом этапе Лиги Европы. Тогда киевляне одержали минимальную победу со счетом 1:0.

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Напомним, ответный матч в Киеве состоится 13 августа, Динамо придется исправлять положение после гостевого поражения 0:1.