Бывший наставник сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо поделился мыслями относительно старта "бело-синих" в УПЛ, возвращения Беседина и грядущего противостояния в 1/16 ЛЕ.

"Я противник таких ранних возобновлений. Как играть футболистам? Мы их гробим, просто-напросто. Крайне тяжело играть. Какой футбол? Пленку подняли и через 10 минут уже лед. Нужно было переносить эти матчи. Это не игра, а мучение.

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Очень рад за Беседина. Он отлично справился со своими задачами в матче с Олимпиком, сделал то, что нужно от нападающего – забивал.

Победа, кончено, важна, но я считаю, что матч с Брюгге нужно переносить на нейтральное поле, где нет снега и потеплее. Поле-то можно почистить, но температура очень низкая", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

К слову, киевляне будут принимать Брюгге уже 18 февраля на НСК Олимпийский. Синоптики прогнозируют более 10 градусов ниже нуля на момент старта поединка. Ответный матч состоится 25 февраля.

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