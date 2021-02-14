Матч Шарлеруа – Брюгге решили перенести из-за ненадлежащего состояния газона, сообщает издание voetbalprimeur.

Динамо – Брюгге: Ванакен запугивает киевлян амбициозными планами своей команды в Лиге Европы

Неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы, инспектор признал поле непригодным для игры. Как отмечает издание, перенос игры больше испортит планы именно Брюгге, который продолжает борьбу в Кубке Бельгии и Лиге Европы.

Напомним, Брюгге является соперником Динамо на стадии 1/16 финала ЛЕ, уже 18 февраля бельгийцы встретятся с подопечными Луческу в Киеве, начало игры в 19:55.

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