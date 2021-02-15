Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо старту "біло-синіх" в УПЛ, повернення Бєсєдіна та прийдешнього протистояння в 1/16 ЛЄ.

"Я противник таких ранніх відновлень чемпіонату. Як грати футболістам? Ми їх просто "гробимо". Вкрай важко грати. Який футбол? Плівку підняли і через 10 хвилин вже лід. Потрібно було переносити ці матчі. Це не гра, а мука.

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Дуже радий за Бєсєдіна. Він чудово впорався зі своїми завданнями в матчі з Олімпіком, зробив те, що потрібно від нападника – забивав.

Перемога, звичайно, важлива, але я вважаю, що матч з Брюгге потрібно переносити на нейтральне поле, де немає снігу і тепліше. Поле можна почистити, але температура дуже низька", – підкреслив Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

До слова, кияни прийматимуть Брюгге вже 18 лютого на НСК Олімпійський. Синоптики прогнозують понад 10 градусів нижче нуля на момент старту поєдинку. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого.

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