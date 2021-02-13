Главный тренер Брюгге Филипп Клеман, кроме борьбы с киевской командой на поле, готовит своих подопечных к противостоянию со стихией.

"В Украине мы отправимся чартерным рейсом. Мы будем изолированы, и это не опаснее, чем путешествие на автобусе. После прилета остановимся в отеле.

Динамо – Брюгге: матч Лиги Европы пройдет без зрителей – печальные новости от киевской власти

На самом деле, больше чем COVID-19 меня беспокоят погодные условия. Хотя у нас есть опыт тренировок при сибирских морозах", – цитирует Клемана издание Footnews.be.

Напомним, первую встречу с бельгийцами подопечные Луческу проведут уже в четверг, 18 февраля, в Киеве. Начало встречи в 19:55.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди