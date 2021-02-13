Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман, окрім боротьби з київською командою на полі, готує своїх підопічних до протистояння зі стихією.

"В Україні ми вирушимо чартерним рейсом. Ми будемо ізольовані, і це не небезпечніше, ніж подорож на автобусі. Після прильоту зупинимося в готелі.

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Насправді, більше ніж COVID-19 мене турбують погодні умови. Хоча у нас є досвід тренувань при сибірських морозах", – цитує Клемана видання Footnews.be.

Нагадаємо, першу зустріч з бельгійцями підопічні Луческу проведуть вже у четвер, 18 лютого, у Києві. Початок зустрічі о 19:55.

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