Матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге пройдет без болельщиков на стадионе.

"Матч Динамо – Брюгге в присутствии зрителей? Это ерунда. Или стопроцентная выдумка журналиста непонятного сайта, представляющего букмекеров. Адаптивный карантин в Украине продолжается до 28 февраля.

Динамо – Брюгге: матч Лиги Европы может состояться со зрителями на трибунах

Есть прямой запрет на посещение зрителями спортивных событий. За последние сутки было зафиксировано 145 летальных случаев и госпитализированы 2430 человек. Поэтому, о каком улучшении эпидемиологической ситуации в Украине в последнее время может идти речь? Думаю, что Динамо, представляя реальную картину, даже не будет обращаться к местной власти. Потому что ответ будет вполне понятен.

Скажу больше: нет сомнений, что адаптивный карантин будет продолжен и в марте – апреле. Поэтому в ближайшие месяцы рассчитывать на поддержку команды на стадионе не стоит", – поделился представитель киевской власти в комментарии изданию Чемпіон на правах анонимности.

Отметим, что поединок Динамо – Брюгге запланирован на 18 февраля, а ответный матч состоится уже через неделю.

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