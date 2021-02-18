"Учитывая то, как радовались футболисты Брюгге, для них это хороший результат. У меня осталось ощущение, что игроки Динамо могли сделать больше и рассчитывать на победу. Не думаю, что динамовцам не хватает класса. Просто это первая официальная игра в еврокубках после долгой паузы.

Динамо – Брюгге: Луческу озвучил суть претензий к Бущану после пропущенного гола

Гол Брюгге? Шапаренко пошел на мяч, а перед ним не было игрока. Зачем это делать, если можно просто ждать, пока к тебе прилетит мяч? У Бущана была заряженность сыграть на выходе, но при холодной погоде бывает так, что у мяча меняется траектория. Бывает, что он просто падает, как камень", – сказал Худжамов в эфире ТК Футбол 1.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

Динамо упустило победу над Брюгге в матче 1/16 ЛЕ – шедевр Буяльского, неожиданный виновник неудачи от Луческу