Динамо – Брюгге: Худжамов вступился за Бущана – экс-вратарь нашел другого виновника в пропущенном голе
Экс-голкипер Шахтера Рустам Худжамов оценил эпизод с пропущенным голом Динамо в матче против Брюгге (1:1).
"Учитывая то, как радовались футболисты Брюгге, для них это хороший результат. У меня осталось ощущение, что игроки Динамо могли сделать больше и рассчитывать на победу. Не думаю, что динамовцам не хватает класса. Просто это первая официальная игра в еврокубках после долгой паузы.
Динамо – Брюгге: Луческу озвучил суть претензий к Бущану после пропущенного гола
Гол Брюгге? Шапаренко пошел на мяч, а перед ним не было игрока. Зачем это делать, если можно просто ждать, пока к тебе прилетит мяч? У Бущана была заряженность сыграть на выходе, но при холодной погоде бывает так, что у мяча меняется траектория. Бывает, что он просто падает, как камень", – сказал Худжамов в эфире ТК Футбол 1.
Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.
Динамо упустило победу над Брюгге в матче 1/16 ЛЕ – шедевр Буяльского, неожиданный виновник неудачи от Луческу