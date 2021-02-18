"З огляду на те, як раділи футболісти Брюгге, для них це хороший результат. У мене залишилося відчуття, що гравці Динамо могли зробити більше і розраховувати на перемогу. Не думаю, що динамівцям не вистачає класу. Просто це перша офіційна гра в єврокубках після довгої паузи.

Динамо – Брюгге: Луческу озвучив суть претензій до Бущана після пропущеного гола

Гол Брюгге? Шапаренко пішов на м'яч, а перед ним не було гравця. Навіщо це робити, якщо можна просто чекати, поки до тебе прилетить м'яч? У Бущана була зарядженість зіграти на виході, але при холодній погоді буває так, що у м'яча змінюється траєкторія. Буває, що він просто падає, як камінь", – сказав Худжамов в ефірі ТК Футбол 1.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

Динамо втратило перемогу над Брюгге в 1/16 ЛЄ – шедевр Буяльського, несподіваний винуватець невдачі від Луческу