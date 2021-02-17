Брюгге определился с перечнем игроков, которые отправятся на матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Брюгге заявил 22-х игроков на выездной поединок против Динамо в Лиге Европы. Отметим, что в список не попал украинец Эдуард Соболь.

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Голкиперы: Миньоле, Хорват, Ламменс.

Защитники: Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, Де Кейпер, Мата, Фуакала.

Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, Ритс, де Кетеларе, ван ден Кейбус, Энгельс.

Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Сервайс.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге запланирован на ближайший четверг, 18 февраля. Начало встречи в 19:55.

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