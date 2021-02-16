Брюгге имеет катастрофические потери перед матчем 1/16 Лиги Европы против Динамо.

Главный тренер Филипп Клеман и весь его штаб сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. В Киеве командой будет руководить наставник U-23 Рик Де Мил.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч Лиги Европы

Есть новая потеря и среди игроков. Заболел вице-капитан Брюгге Ханс Ванакен, присоединившись в лазарете к Денсвилу и Митровичу. А вот повторные тесты Шарля де Кетеларе оказались отрицательными – молодой хавбек готов играть.

Напомним, матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге запланирован на ближайший четверг, 18 февраля. Начало встречи в 19:55.

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