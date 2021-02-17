Брюгге визначився із переліком гравців, які вирушать на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Брюгге заявив 22-х гравців на виїзний поєдинок проти Динамо у Лізі Європи. Відзначимо, що до списку не потрапив українець Едуард Соболь.

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Голкіпери: Міньйоле, Хорват, Ламменс.

Захисники: Коссуну, Рікка, ван дер Бремпт, Мехеле, Де Кейпер, Мата, Фуакала.

Півзахисники: Баланта, Дірар, Фофана, Вормер, Рітс, де Кетеларе, ван ден Кейбус, Енгельс.

Нападники: Окереке, Баджі, Дост, Сервайс.

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге запланований на найближчий четвер, 18 лютого. Початок зустрічі о 19:55.

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