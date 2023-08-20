Болельщики "бело-синих" уже могут стать обладателями пропусков на один из решающих поединков киевлян в еврокубках.

Динамо на своем сайте объявило о начале продажи билетов на домашний матч квалификации Лиги конференций с Бешикташем.

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Приобрести пропуски можно по ссылке. Стоимость тикетов стартует от 60 румынских лей (485 гривен). Самый дорогой просмотр поединка на стадионе обойдется в 350 лей (2830 грн.).

Напомним, первая игра с турками состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте на стадионе Джулешти (ныне – Супербет Арене). Начало встречи в 20:00. Ответный матч через неделю – 31 августа. Победитель попадет в групповой этап Лиги конференций.

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