Вболівальники "біло-синіх" вже можуть стати власниками перепусток на один із вирішальних поєдинків киян у єврокубках.

Динамо на своєму сайті оголосило про початок продажу квитків на домашній матч кваліфікації Ліги конференцій з Бешикташем.

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Придбати перепустки можна за посиланням. Вартість тікетів стартує від 60 румунських лей (485 гривень). Найкоштовніший перегляд поєдинку на стадіоні обійдеться у 350 лей (2830 грн.).

Нагадаємо, перша гра з турками відбудеться у четвер, 24 серпня, у Бухаресті на стадіоні Джулешті (нині – Супербет Арені). Початок зустрічі о 20:00. Матч-відповідь за тиждень – 31 серпня. Переможець потрапить у груповий етап Ліги конференцій.

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