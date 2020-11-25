Поражение от Барселоны в 4-м туре Лиги чемпионов стало 4-м для "бело-синих" под руководством Мирчи Луческу в официальных матчах. Ранее Динамо уступало Ювентусу (0:2), Барселоне (1:2) и Шахтеру (0:3). Таким образом, команда Рональда Кумана нанесла киевлянам крупнейший разгром с момента назначения Луческу.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Также впервые под руководством румына киевская команда пропустила в свои ворота 4 мяча. До этого динамовцы лишь однажды получали 3 гола в одном матче – в поединке УПЛ против Шахтера (0:3). А вот в группе Лиги чемпионов "бело-синие" стабильно пропускают минимум дважды – Ювентус (0:2), Ференцварош (2:2) и Барселона (1:2, 0:4).

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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