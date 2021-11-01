Динамо – Барселона: каталонцы объявили заявку на матч Лиги чемпионов – тренерский штаб форсировал возвращение звезд
Тренерский штаб испанской Барселоны во главе с Серхи Бархуаном определился с перечнем исполнителей, которые улетят в Киев на поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо.
В список "блаугранас" попали 23 игрока, сообщает официальный твиттер клуба.
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В общую группу исполнителей Барсы вернулись Фати, Фрэнки де Йонг и Серхи (последний в заявку не попал). Также возобновили тренировки центрбек Араухо и нападающий Дембеле. В лазарете каталонцев остаются Пике, Педри, Агуэро и Брейтуэйт.
Вратари: тер Штеген, Нето, Пенья
Защитники: Дест, Араухо, Лангле, Альба, Мингеса, Умтити, Гарсия, Бальде
Полузащитники: Бускетс, Пуч, Коутиньо, Ф. де Йонг, Нико, Гави, Санс
Нападающие: Дембеле, Депай, Фати, Демир, Л. де Йонг
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Напомним, что матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.