Тренерський штаб іспанської Барселони на чолі з Серхі Бархуаном визначився із переліком виконавців, які полетять до Києва на поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо.

До списку "блаугранас" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Динамо – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

До загальної групи виконавців Барси повернулися Фаті, Френкі де Йонг і Серхі (останній до заявки не потрапив). Також відновили тренування центрбек Араухо та нападник Дембеле. У лазареті каталонців залишаються Піке, Педрі, Агуеро та Брейтвейт.

Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья

Захисники: Дест, Араухо, Лангле, Альба, Мінгеса, Умтіті, Гарсія, Бальде

Півзахисники: Бускетс, Пуч, Коутінью, Ф. де Йонг, Ніко, Гаві, Санс

Нападники: Дембеле, Депай, Фаті, Демір, Л. де Йонг

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Нагадаємо, що матч Динамо – Барселона відбудеться у вівторок, 2 листопада. Початок поєдинку о 22:00.