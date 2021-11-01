Матч, как и онлайн-трансляция "Динамо – Барселона" на "Футбол 24", стартует 2 ноября в 22:00. После минимальной победы над киевлянами в Каталонии "блаугранас" успели сменить главного тренера. Неудачи в матчах с Реалом и Райо стоили должности Рональду Куману. В Киев команду привезет временный наставник – Серхи Бархуан.

Динамо – Барселона: поединок Лиги чемпионов будет обслуживать старый знакомый киевлян

Несмотря на ряд серьезных потерь, Барса считается безапелляционным фаворитом игры на НСК Олимпийский. Пике, Педри, Араухо и Агуэро точно не сыграют в решающем матче за жизнь в ЛЧ, в то время как участие Ансу, Дембеле и Серхи Роберто – до сих пор под вопросом. Однако, это совсем не пугает букмекеров, отдающих именитым гостям гораздо больше шансов.

William Hill оценивает возможную победу "кулес" коэффициентом 1.67, зато на домашний триумф Динамо ставят 5.00. Ценник ничьей – 3.90. На то, что обе команды забьют, предлагают коэффициент 2.50. Тотал больше 2,5 составляет 1.73, а тотал менее 2,5 – 2.00.

Зарядись энергией футбола, просматривая любимые матчи ЛЧ вместе с коктейлями на основе премиальной Żubrówka Czarna! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейли здесь.

Bwin оперирует схожими цифрами. На Динамо можно поставить с коэффициентом 5:25, ничья оценивается в 3:80, а победа Барсы – 1:61.

Напомним, что перед важным матчем ЛЧ Динамо перестреляло Мариуполь, а Барселона снова опозорилась, не сумев обыграть скромный Алавес. В группе E лидирует Бавария (9 очков), Бенфика (4) опережает Барсу (3) на одно очко, Динамо – последнее (1 пункт).

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду