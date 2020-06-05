Динамо – Александрия: экс-защитник киевлян спрогнозировал победителя дуэли

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Сергей Беженар поделился ожиданиями от противостояния тактических схем Михайличенко и Шарана.

"Нас ждет напряженный поединок, как и все матчи между этими командами, ведь на кону стоит второе место – в случае победы Александрия также сможет на него претендовать. Она продемонстрировала хороший футбол в предыдущем туре против Зари. А Динамо деваться некуда – им необходимо побеждать .

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Если киевляне начнут "бодатися" в атлетизме, то еще не известно, кто от этого выиграет, потому что гости в борьбе не уступят. Поэтому нужно противопоставить сопернику что-то другое. Борьба будет на поле в любом случае, но желательно в нее меньше ввязываться. В целом же, кто выигрывает больше единоборств, тот станет победителем и всего матча. Желательно все делать очень быстро и постоянно давить на ворота соперника.

Для Динамо важно в оставшихся играх, не терять очки, поскольку между командами большая плотность, и каждая может занять место со второго по пятое. Поэтому каждая игра – решающая, от исхода матчей будет зависеть, какая из команд добьется успеха в борьбе. Вот и предстоящий поединок будет, прежде всего, на результат. Динамо важно выиграть этот матч, чтобы вернуть себе уверенное психологическое состояние. Предполагаю, Динамо победит с разницей в один мяч, а вот кто забьет, угадывать не берусь, поскольку даже не знаю, кто из игроков выйдет на поле", – цитирует Беженара официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо после 24 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертую строчку. Александрийцы – пятые и в случае успеха смогут сравняться с киевлянами по очкам. Встречу команды проведут в воскресенье, 7 июня, в 17:00.

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