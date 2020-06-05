Динамо – Олександрія: екс-захисник киян спрогнозував переможця дуелі

Колишній оборонець Динамо та збірної України Сергій Беженар поділився очікуваннями від протистояння тактичних схем Михайличенка і Шарана.

"На нас чекає напружений поєдинок, як і всі матчі між цими командами, адже на кону стоїть друге місце – у разі перемоги Олександрія також зможе на нього претендувати. Вона продемонструвала хороший футбол у попередньому турі проти Зорі. А Динамо діватися нікуди – їм необхідно перемагати.

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Якщо кияни почнуть "бодатися" в атлетизмі, то ще не відомо, хто від цього виграє, тому що гості у боротьбі не поступляться. Тож потрібно протиставити супернику щось інше. Боротьба буде на полі у будь-якому випадку, але бажано у неї менше вплутуватися. У цілому ж, хто виграє більше єдиноборств, той стане переможцем і всього матчу. Бажано все робити дуже швидко і постійно тиснути на ворота суперника.

Для Динамо важливо в іграх, що залишилися, не втрачати очки, оскільки між командами велика щільність, і кожна може зайняти місце з другого по п'яте. Тому кожна гра – вирішальна, від результату матчів буде залежати, яка з команд досягне успіху у боротьбі. Ось і майбутній поєдинок буде, перш за все, на результат. Динамо важливо виграти цей матч, щоб повернути собі впевнений психологічний стан. Припускаю, Динамо переможе з різницею в один м'яч, а ось хто заб'є, вгадувати не берусь, оскільки навіть не знаю, хто з гравців вийде на поле", – цитує Беженара офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після 24 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку. Олександрійці – п'яті і у разі успіху зможуть зрівнятися з киянами за очками. Зустріч команди проведуть у неділю, 7 червня, о 17:00.

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