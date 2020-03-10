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Динамо – Александрия: Цыганков работает в общей группе, участие Шапаренко в матче Кубка Украины до сих пор под вопросом

09:52 139 Читати українською
Динамо – Александрия: Цыганков работает в общей группе, участие Шапаренко в матче Кубка Украины до сих пор под вопросом
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает готовиться к матчу 1/4 финала Кубка Украины против Александрии.

 

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков матч чемпионата с Александрией пропустил, но в кубковом поединке он уже может сыграть, утверждает Команда 1.

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По информации издания, в понедельник, 9 марта, самый результативный игрок киевлян тренировался в общей группе. Зато до сих пор под вопросом участие в матче другого хавбека – Николая Шапаренко, который не играл в Александрии из-за простуды.

Напомним, 7 марта Динамо на выезде обыграло Александрию в рамках 22-го тура УПЛ, а уже завтра, 11 марта, в Киеве эти же команды поспорят за путевку в 1/2 финала Кубка Украины.

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Теги
Кубок Украины Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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