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Динамо – Олександрія: Циганков працює в загальній групі, участь Шапаренка в матчі Кубка України досі під питанням

09:52 316 Читать на русском
Динамо – Олександрія: Циганков працює в загальній групі, участь Шапаренка в матчі Кубка України досі під питанням
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Київське Динамо продовжує готуватися до матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Олександрії.

 

Півзахисник Динамо Віктор Циганков матч чемпіонату з Олександрією пропустив, але в кубковому поєдинку він уже може зіграти, стверджує Команда 1.

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За інформацією видання, у понеділок, 9 березня, найрезультативніший гравець киян тренувався в загальній групі. Натомість досі під питанням участь в матчі іншого хавбека – Миколи Шапаренка, який не грав у Олександрії через застуду.

Нагадаємо, 7 березня Динамо на виїзді обіграло Олександрію в рамках 22-го туру УПЛ, а вже завтра, 11 березня, в Києві ці ж команди посперечаються за путівку в 1/2 фіналу Кубка України.

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Теги
Кубок України Динамо - Олександрія Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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