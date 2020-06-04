Динамо – Александрия: четыре таланта киевлян готовятся к матчу с основой

"Бело-синие" понемногу привлекают молодежь к работе с главной командой.

"Бело-синие" продолжают подготовку к матчу 25-го тура против Александрии в режиме одноразовых тренировок, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Ежедневные утренние занятия проходят на клубной базе в Вите-Литовской. Состав первой команды дополняют игроки, которые уже привлекались к тренировкам с основой – защитники Александр Сирота и Илья Забарный, а также полузащитник Вадим Мащенко и нападающий Даниил Сухоручко.

Напомним, матч Динамо – Александрия состоится 7 июня. В случае победы гости сравняются с киевлянами, которые по дополнительным показателям идут на четвертом месте вслед за Шахтером, Зарей и Десной.

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