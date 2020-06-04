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Динамо – Олександрія: чотири таланти киян готуються до матчу з основою

16:26 383 Читать на русском
Динамо – Олександрія: чотири таланти киян готуються до матчу з основою
Динамо Київ / ФК Динамо

"Біло-сині" потроху залучають молодь до роботи з головною командою.

 

"Біло-сині" продовжують підготовку до матчу 25-го туру проти Олександрії у режимі одноразових тренувань, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Щоденні ранкові заняття проходять на клубній базі у Віті-Литовській. Склад першої команди доповнюють гравці, які вже залучалися до тренувань із основою – захисники Олександр Сирота й Ілля Забарний, а також півзахисник Вадим Мащенко та нападник Данило Сухоручко.

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія відбудеться 7 червня. У разі перемоги гості зрівняються з киянами, які за додатковими показниками йдуть на четвертій сходинці – слідом за Шахтарем, Зорею і Десною.

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12:00
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Теги
Динамо - Олександрія Динамо Динамо Олександрія Олександрія Вадим Мащенко Вадим Мащенко Данило Сухоручко Данило Сухоручко Олександр Сирота Олександр Сирота Ілля Забарний Ілля Забарний
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