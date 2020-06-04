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Беседин поддерживает форму со звездной компанией экс-игроков сборной Украины

09:18 103 Читати українською
Беседин поддерживает форму со звездной компанией экс-игроков сборной Украины
Артем Беседин / Сайт УАФ

Форвард Динамо Артем Беседин старается не терять игровой тонус, пока продолжается его дисквалификация.

Бомбардир киевлян тренируется вместе со сборной Украины среди ветеранов, информирует Команда№1.

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Беседину составили компанию Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк и другие экс-игроки сборной Украины и отечественных клубов. 24-летний нападающий Динамо отметился несколькими голами в импровизированном спарринге, а после него занимался индивидуально с Мандзюком, который недавно стал фитнес-тренером Колоса.

Напомним, Беседин вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. Форвард "бело-синих" не может играть до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Сборная ветеранов Украины
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