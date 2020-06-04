Беседин поддерживает форму со звездной компанией экс-игроков сборной Украины

Форвард Динамо Артем Беседин старается не терять игровой тонус, пока продолжается его дисквалификация.

Бомбардир киевлян тренируется вместе со сборной Украины среди ветеранов, информирует Команда№1.

Суркис объяснил, почему Динамо не подавало апелляции относительно годичной дисквалификации Беседина

Беседину составили компанию Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк и другие экс-игроки сборной Украины и отечественных клубов. 24-летний нападающий Динамо отметился несколькими голами в импровизированном спарринге, а после него занимался индивидуально с Мандзюком, который недавно стал фитнес-тренером Колоса.

Напомним, Беседин вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. Форвард "бело-синих" не может играть до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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