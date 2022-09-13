Динамо Київ прийме АЕК Ларнака в 2-му турі групового етапу Ліги Європи 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 15 вересня. Через повномасштабну війну в Україні кияни знову змушені грати домашній матч на нейтральному полі. Гра пройде на стадіоні імені Юзефа Пілсудського у польському Кракові. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Динамівці вперше у своїй історії протистоятимуть команді, що представляє Кіпр. А от АЕК у поточному євросезоні вже обігрував українців. Команда з Ларнаки двічі здолала СК Дніпро-1 (2:1, 3:0), не пустивши підопічних Олександра Кучера в груповий турнір Ліги Європи. АЕК, який влітку очолив іспанець Хосе Луїс Ольтра, програв лише один із 8-ми останніх виїзних єврокубкових матчів.

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Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Медіасервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри Динамо – АЕК доступний на Volia TV.

Нагадаємо, у першому турі Ліги Європи обидві команди зазнали поразок і замикають турнірну таблицю групи B. Кияни в компенсований час втратили нічию з Фенербахче у Стамбулі, а АЕК аналогічним чином вдома програв Ренну. На вихідних Динамо і АЕК здобули перші перемоги у внутрішніх чемпіонатах, перервавши невдалі серії на старті сезону. Колектив із Ларнаки посідає 6 місце в чемпіонаті Кіпру, Динамо іде 11-м в УПЛ.

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