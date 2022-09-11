Соперник Динамо последовал примеру киевлян – первая победа в чемпионате перед дуэлью в Лиге Европы
АЕК Ларнака на мажорной ноте подходит к противостоянию с командой Мирчи Луческу.
Чемпионат Кипра, 3 тур
АЕК Ларнака – Неа Саламина – 1:0
Гол: Ойер, 45+1
Соперником АЕКа перед игрой с киевлянами стала команда Неа Саламина – новичок элитного дивизиона, который, однако, стартовал в чемпионате лучше команды из Ларнаки.
"Соперники ждут нас всю неделю, а Динамо постоянно катается": Луческу нашел серию оправданий неудачам команды
Судьбу игры решил единственный гол, забитый в компенсированное к первому тайму время. 1:0 – АЕК, ранее выбивший СК Днепр-1 из Лиги Европы, одержал первую победу во внутреннем первенстве. Команда набрала 4 очка и занимает 7 место в турнирной таблице.
Напомним, уже 15 сентября кипрская команда сыграет с Динамо во втором туре Лиги Европы. Поединок в Кракове стартует в 22:00. В первом туре обе команды потерпели поражения – киевляне уступили Фенербахче, а АЕК проиграл Ренну.
Интересно, что Динамо несколькими часами раньше тоже впервые выиграло в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу обыграли Львов.
Динамо обыграло Львов в матче УПЛ – старые герои поменялись местами и прервали историческую серию поражений киевлян