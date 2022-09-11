АЕК Ларнака на мажорной ноте подходит к противостоянию с командой Мирчи Луческу.

Чемпионат Кипра, 3 тур

АЕК Ларнака – Неа Саламина – 1:0

Гол: Ойер, 45+1

Соперником АЕКа перед игрой с киевлянами стала команда Неа Саламина – новичок элитного дивизиона, который, однако, стартовал в чемпионате лучше команды из Ларнаки.

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Судьбу игры решил единственный гол, забитый в компенсированное к первому тайму время. 1:0 – АЕК, ранее выбивший СК Днепр-1 из Лиги Европы, одержал первую победу во внутреннем первенстве. Команда набрала 4 очка и занимает 7 место в турнирной таблице.

Напомним, уже 15 сентября кипрская команда сыграет с Динамо во втором туре Лиги Европы. Поединок в Кракове стартует в 22:00. В первом туре обе команды потерпели поражения – киевляне уступили Фенербахче, а АЕК проиграл Ренну.

Интересно, что Динамо несколькими часами раньше тоже впервые выиграло в чемпионате. Подопечные Мирчи Луческу обыграли Львов.

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