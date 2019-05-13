"Диминскому не понравилось, что я не сдал игру": Мартыщук раскрыл детали договорного матча Металлист – Карпаты

Экс-вратарь Карпат Юрий Мартыщук рассказал о договорном матче с Металлистом (0:4), который состоялся 19 апреля 2008 года.

"Живу с этим 11 лет. Никто не знает, что я чувствую. Я несу лишний груз – душевный, а не физический. Хочу избавиться от него. Хочу спать спокойно, поэтому расскажу о договорном матче Металлист – Карпаты. Эта правда должна облегчить мне жизнь. Хочу снять с себя этот крест.

Это было на базе Карпат. Мы собирались на тренировку за два дня до матча. Я был в комнате, со мной тогда жил Игорь Худобяк. Пришел Николай Ищенко и сказал, что можно сдать матч за 110 тысяч долларов – каждому игроку по 10 тысяч.

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Я сказал, что в такие игры не играю. Вопрос был закрыт. Худобяк тоже сказал, что сдавать не будет. Ищенко ответил, что если хоть один футболист не согласится сдать, то команда в целом сдавать не будет. И вышел.

Как приносили деньги и кто, я не знаю. Не видел. Ищенко собрал "костяк" команды, в частности Худобяка, и договорился сдать. Единственный кому вообще не сказали о сдаче – Тарас Петривский.

Мы уже приехали в Харьков, а я не знал, сдаем мы или нет. Ищенко подошел и сказал, что никто не сдает. Но Сергей Лащенков забил в свои ворота и получил красную карточку – отработал свою "десятку". Ищенко и Лащенков улыбались друг другу на поле, а у меня слезы накатывались.

Приехал Петр Дыминский (президент Карпат. – прим.) И вызвал к себе. Включил аудиозапись со словами Лащенкова о сдаче. И сказал написать объяснительные.

Команда снова собралась, уже без руководства. Ребята отказались писать. Я поднял бучу, сказал, что не сдавал матч и деньги не брал, что они должны это сказать Дыминскому. Они сказали, меня больше никто не трогал в клубе. Но у меня оставался контракт на полтора года. Дыминскому не понравилось, что я не сдал матч, когда все уже были у него на крючке.

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Игорь Кочетов (экс-глава комитета ФФУ по этике и честной игры. – прим.) предлагал сдать всех? Предлагал. Но если бы я рассказал, то это было бы фатально для них. Я их прикрыл. Эта позиция была проигрышной для меня. Жалею, что не сказал правду. Тысячу раз пожалел.

Когда пришло решение ФФУ о штрафе в 10 тысяч долларов, я уже год не получал зарплату. ФФУ запрещала мне играть, но потом пошла навстречу и разрешила рассчитаться в рассрочку. Тогда я обратился к футболистам, которых прикрыл, с просьбой о помощи. Помогли два игрока: Кобин сразу попросил назвать нужную сумму и дал 2 тысячи долларов. Еще тысячу дал Худобяк. Ищенко сказал: "Иди на х**".

У меня был принцип – я деньги не брал, поэтому не буду возвращать. Если вернуть время назад, то я бы раньше рассказал об этом матче", – сказал Мартыщук в эфире программы "Великий футбол".